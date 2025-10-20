Трамп не обсуждал «уступку» территории Донбасса с Украиной

Reuters: Трамп заявил, что не обсуждал с Украиной «уступку» Донбасса России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал «уступку» России территории Донбасса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — отмечается в материале.

Ранее газета Financial Times писала, что встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере. По ее информации, призвал украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России и заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение. Источники отметили, встреча президентов не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.

Американский лидер также заявил в интервью Fox News, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

