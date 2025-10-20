Мир
05:46, 20 октября 2025

Трамп пообещал разобраться с нарушением режима прекращения огня в Газе

Трамп заявил, что США разберутся с нарушением режима прекращения огня в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом политик сообщил на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида, пишет ТАСС.

«Мы изучим, что именно происходит. Мы хотим убедиться, что все будет крайне мирно в вопросе с ХАМАС. Как вы знаете, они были довольно непокладистыми, устраивали стрельбу», — посетовал он.

Глава Белого дома предположил, что руководство ХАМАС может быть не связано с этим, и виноваты, вероятно, несогласные члены движения. Трамп добавил, что дальнейшие шаги в этом вопросе «находятся на рассмотрении».

Ранее Дональд Трамп также упомянул, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня остается в силе. До этого стало известно, что Израиль возобновил перемирие после ударов по сектору Газа в ответ на нарушения со стороны палестинского движения.

Также ранее стало известно, что группировка ХАМАС не может гарантировать разоружение, которое предполагает план Дональда Трампа о прекращении войны в Газе.

