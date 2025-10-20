Мир
Трамп сделал заявление по соглашению между Израилем и ХАМАС

Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня остается в силе. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

«По Израилю и ХАМАС Трамп заявил, что режим прекращения огня по-прежнему действует. Он добавил, что ХАМАС ведет себя "довольно буйно", но, по его мнению, "руководство к этому не причастно"», — цитируют журналисты слова президента Штатов.

Ранее сообщалось, что Израиль возобновил перемирие после ударов по сектору Газа в ответ на нарушения со стороны палестинского движения. До этого члены движения ХАМАС заявили, что решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением условий мирного соглашения.

Кроме того, 19 октября Израиль атаковал десятки целей по всему сектору Газа. Предположительно, удары наносились по объектам, связанным с радикальным палестинским движением.

