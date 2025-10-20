Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

Трамп: У США есть оружие, о котором многие даже не знают

Вашингтон располагает новыми видами оружия, о существовании которых «многие даже не знают». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что США превосходят Китай в большинстве военных сфер. Исключением, по его словам, является кораблестроение.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам. Говоря о возможности передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, он отметил, что США сами нуждаются в них.