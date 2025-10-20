У актера сериала «Молодежка» нашли опухоль

Mash: У актера сериала «Молодежка» Анатолия Лобоцкого обнаружили опухоль

У актера Анатолия Лобоцкого, известного по роли в сериале «Молодежка», обнаружили быстрораспространяющуюся опухоль. Об этом сообщает. Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артист обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, еще в начале 2024 года актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы.

«Сейчас он проходит курс лечения и продолжает оставаться под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении.

