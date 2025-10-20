Моя страна
В Башкирии спасли семью заблудившихся в горах туристов

Антонина Черташ
Фото: МЧС Башкортостан

В Белорецком районе Башкирии нашли семью пропавших туристов из Оренбургской области. Об этом сообщает News Bash со ссылкой на Государственный комитет Республики Башкирия по чрезвычайным ситуациям.

Семья, состоявшая из двух взрослых и ребенка, заблудилась в горной местности во время похода к Инзерским Зубчаткам, отстав от основной группы. Спасателям из поселка Тирлянский потребовалось менее суток, чтобы найти и спасти людей, которые укрылись в охотничьей сторожке.

«Группа из 10 человек отправилась в поход. Семеро вернулись на турбазу, а семья из трех человек — нет», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что другие участники похода разъехались, не дождавшись пропавших, а установить связь с ними было невозможно из-за отсутствия сотовой связи в горах.

Состояние здоровья спасенных не вызывает опасений, медицинская помощь им не потребовалась. В Госкомитете по ЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо обязательно регистрировать маршрут.

Ранее потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Волонтеры обнаружили его стоящим по грудь в воде, когда он почти потерял способность передвигаться самостоятельно.

