В Европе возмутились словами Зеленского об отказе отдавать России территории

Политик Мема раскритиковал Зеленского из-за отказа отдать России территории

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к заключению мира с Россией, поскольку он не собирается отдавать ей территории. Таким образом член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема раскритиковал украинского лидера в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Зеленский не готов к миру, он не осознает всей серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ? Ведь он только что заявил, что ничего не собирается уступать России (...). Дипломатия — сейчас или никогда», — написал он.

По его словам, Зеленский должен понимать, что после подобных заявлений «не будет никаких переговоров», а боевые действия лишь продолжатся.

Ранее Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не собирается ничего дарить России, а также отказался выводить войска из Донецкой народной республики.

Газета The Financial Times сообщила, что американский лидер во время напряженной встречи в Белом доме призывал Зеленского принять условия России. По словам источников, встреча глав государств не раз превращалась в перепалку. Собеседники издания добавили, что Трамп настаивал на том, чтобы Киев согласился на территориальные уступки.

