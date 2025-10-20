В Госдуму внесли проект о наказании до пожизненного за склонение детей к диверсиям

В Думу внесли проект о наказании до пожизненного за склонение детей к диверсиям

В Госдуму внесли законопроект о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности. Об этом говорится в электронной думской базе документов.

Авторами законопроекта выступили 419 депутатов, среди которых — председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Ирина Яровая, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Законопроектом предлагаются дополнительные комплексные меры, направленные на обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания в целях защиты жизни и безопасности граждан, обеспечение государственной безопасности, а также пресечение и упреждение преступлений», — говорится в пояснительной записке.

Яровая до этого рассказывала, что законопроект не предусматривает условного осуждения для организаторов преступных сообществ, пишет РИА Новости.

Ранее Леонид Слуцкий отреагировал на сообщения ФСБ о подготовке диверсий на «Турецком потоке», заявив, что Киев при поддержке Лондона способен на любые теракты и провокации.