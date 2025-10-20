В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

Песков: Россия выступает за переговоры по СВПД, позиция Европы усложняет фон

Неконструктивная позиция Европы усложняет переговорный фон по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), российская сторона выступает за продолжение продуктивного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, из-за Европы «ситуация становится сложнее день ото дня». «Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну» — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.

27 сентября Совет Безопасности ООН отверг предложение России и Китая о продлении на полгода Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», отклонив соответствующий проект резолюции. За резолюцию, помимо России и Китая, проголосовали Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались, остальные девять членов СБ (США, Великобритания, Франция, Дания, Греция, Словения, Панама, Сомали, Сьерра-Леоне) проголосовали против.

Данная резолюция была последним шансом предотвратить инициированное европейскими участниками иранской сделки (Британия, Франция, Германия) восстановление международных санкций против Ирана. «Евротройка» выразила уверенность в том, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки.