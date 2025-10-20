Мир
13:39, 20 октября 2025

В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

Песков: Россия выступает за переговоры по СВПД, позиция Европы усложняет фон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Неконструктивная позиция Европы усложняет переговорный фон по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), российская сторона выступает за продолжение продуктивного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, из-за Европы «ситуация становится сложнее день ото дня». «Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну» — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.

27 сентября Совет Безопасности ООН отверг предложение России и Китая о продлении на полгода Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», отклонив соответствующий проект резолюции. За резолюцию, помимо России и Китая, проголосовали Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались, остальные девять членов СБ (США, Великобритания, Франция, Дания, Греция, Словения, Панама, Сомали, Сьерра-Леоне) проголосовали против.

Данная резолюция была последним шансом предотвратить инициированное европейскими участниками иранской сделки (Британия, Франция, Германия) восстановление международных санкций против Ирана. «Евротройка» выразила уверенность в том, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки.

