В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

Неконструктивная позиция Европы усложняет переговорный фон по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), российская сторона выступает за продолжение продуктивного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, из-за Европы «ситуация становится сложнее день ото дня». «Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну» — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.
27 сентября Совет Безопасности ООН отверг предложение России и Китая о продлении на полгода Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», отклонив соответствующий проект резолюции. За резолюцию, помимо России и Китая, проголосовали Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались, остальные девять членов СБ (США, Великобритания, Франция, Дания, Греция, Словения, Панама, Сомали, Сьерра-Леоне) проголосовали против.
Данная резолюция была последним шансом предотвратить инициированное европейскими участниками иранской сделки (Британия, Франция, Германия) восстановление международных санкций против Ирана. «Евротройка» выразила уверенность в том, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки.