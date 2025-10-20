Мир
12:57, 20 октября 2025

В Кремле раскрыли отношение Трампа и Путина к Орбану

Песков: Отношения Путина и Трампа с Орбаном поспособствовали саммиту РФ и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что личные контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открывают окно для дипломатических инициатив. Его слова передает РИА Новости.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, именно такие контакты поспособствовали возможности проведения предстоящего саммита России и США в Будапеште.

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

