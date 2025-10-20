В РФ сообщили о ликвидации командира артиллерийской батареи и главы штаба батальона ВСУ

ТАСС: ВСУ потеряли командиров в результате ударов в Сумской области

В Сумской области в результате ударов российских военных ликвидированы командир артиллерийской батареи 117-й бригады теробороны ВСУ, капитан Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ. Об этом проинформировали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

«Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика», — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, в Черниговской области были уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук в результате точного удара по позициям ВСУ.

14 октября сообщилось, что российские военные ударили по украинской энергетической инфраструктуре. Атаки проводились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ночь на 5 октября российские бойцы нанесли удар 496 дронами и 53 ракетами. Как написали украинские СМИ, войска нанесли комбинированный удар, применив ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.