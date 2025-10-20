Россия
12:11, 20 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условия для заморозки украинского конфликта по линии фронта

Чепа: Перемирие по линии соприкосновения возможно при конкретных договоренностях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подтверждение договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, на новой встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может заставить президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что шанс на перемирие есть всегда.

«С точки зрения науки шанс всегда есть. (…) Я думаю, что если состоится будапештский саммит, на котором будут подтверждены те намерения, которые обговорены в Анкоридже, и США продолжат политику в том же духе, это во многом заставит Зеленского и его команду принять условия дальнейшего соглашения о мире. Если это будет принято, тогда возможно и перемирие по линии соприкосновения для окончательной выработки», — сказал Чепа.

При этом он подчеркнул, что вариант с остановкой конфликта без конкретики неприемлем для России и может привести к дальнейшей конфронтации.

«В таких условиях мы, конечно, не будем говорить ни о каком перемирии. Если есть конкретика, если есть понимание — создается рабочая группа, которая воплощает договоренности в жизнь и при этом объявляется перемирие, так это возможно», — заявил депутат.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

    Все новости