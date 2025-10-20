В России отреагировали на дилемму Польши из-за возможного визита Путина в Венгрию

Сенатор Карасин: Варшава загнала свое общество в железный антироссийский капкан

Руководители Польши загнали философию своего общества в железный антироссийский капкан, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на дилемму Варшавы из-за возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию.

«Сейчас они обсуждают вещи, которые в принципе делают возможным постановку вопроса о том, что Польша вообще признает международное право или хотела наплевать на него. Если Европейский союз настолько безволен, чтобы обеспечить позицией своих стран в плане пролета самолета, то что ж тогда говорить насчет вообще вопросов войны и мира, помощи финансами и вооружением Украине и так далее», — отметил Карасин.

По словам сенатора, Россия имеет дело с трудно контролируемыми эмоциями людей, играющих в довольно страшную игру.

«Конец этой игры, по-моему, многим уже очевиден. Но вот так поактивничать в вопросах, которые не решены, — это есть в характере нынешнего польского руководства. Хотелось бы, чтобы это настроение было поправлено и вернулось все-таки в русло здравого смысла», — заключил он.

Ранее появилась информация, что Польша может столкнуться со сложной дилеммой в связи с возможным полетом президента России Владимира Путина в Венгрию для мирных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. По словам высокопоставленного польского дипломата в ЕС, если Варшава откажется пропустить борт российского лидера, то разозлит Трампа. В противном случае, добавил дипломат, появятся обвинения Варшавы в том, что она уступила Путину, поэтому «любое решение будет плохим».

