В России высказались о гарантиях безопасности страны для завершения конфликта на Украине

Депутат Чепа: Россия заинтересована в гарантиях безопасности от США

Россия заинтересована в гарантиях безопасности от Запада, в частности, от США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что гарантии безопасности для России, Украины и Европы тесно связаны.

«Мы говорили об этом еще в 2021 году. Стоит вспомнить официальное письмо, отправленное экс-президенту США Джо Байдену, которое он перенаправил в Евросоюз и страны НАТО, — сказал политик. — Дело в том, что гарантии безопасности и завершение конфликта — это взаимосвязанные вопросы. Естественно, гарантии нужны и Украине. Они необходимы обеим странам».

Чепа добавил, что, если говорить о Европе в целом, гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины. Речь, по его словам, может и идти об обязательствах со стороны США.

«Там достаточно много вопросов. Но основное — это невступление Украины в НАТО, непродвижение НАТО на восток, сокращение определенных видов вооружений и ряд других вопросов», — уточнил депутат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Это, как отмечают источники, разочаровало украинскую делегацию.