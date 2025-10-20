Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:44, 20 октября 2025Экономика

В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

В ГД призвали увеличить не облагаемую налогом сумму подарков до 10 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который предполагает увеличение размера не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Они уточнили, что имеют в виду стоимость подарков, которые россияне получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.

«Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям», — призвал Нилов.

Ранее россиянам напомнили об уплате налога за подарки. С таким заявлением выступила нотариус Мария Корнилова. Она отметила, что налог взимается с недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев, цифровых финансовых активов и цифровых прав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

    В Павлограде прозвучал взрыв

    Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами из-за их истории

    В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

    53-летняя Кармен Электра восхитила фанатов фигурой в откровенном корсете

    Депутаты Госдумы предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

    Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

    В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

    Мужчина год притворялся больным на работе и открыл за это время два ресторана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости