В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

В ГД призвали увеличить не облагаемую налогом сумму подарков до 10 тысяч рублей

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который предполагает увеличение размера не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Они уточнили, что имеют в виду стоимость подарков, которые россияне получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.

«Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям», — призвал Нилов.

Ранее россиянам напомнили об уплате налога за подарки. С таким заявлением выступила нотариус Мария Корнилова. Она отметила, что налог взимается с недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев, цифровых финансовых активов и цифровых прав.