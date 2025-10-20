В СПЧ прокомментировали планы по снижению возраста ответственности за терроризм

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России прокомментировал планы по снижению возраста ответственности за терроризм. По его мнению, подобная мера разумна, пишет «Газета.ru».
20 октября в Госдуму внесли проект о снижении возраста наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет.
«Преступления террористической направленности молодеют — количество их растет. И как раз тот факт, что у нас отсутствует уголовная ответственность, является одним из условий, которое формирует чувство безнаказанности у молодежи. Поэтому это необходимая мера на сегодняшний момент», — сказал Кабанов.
Правозащитник также добавил, что родители, добросовестно воспитывающие своих детей, могут не переживать за их вовлечение в диверсионную или террористическую деятельность. Он также призвал родителей ответственно подходить к воспитанию.
Ранее депутат Василий Пискарев указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, считает парламентарий.