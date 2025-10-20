Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 20 октября 2025Россия

В СПЧ прокомментировали планы по снижению возраста ответственности за терроризм

Член СПЧ Кабанов: Воспитанным детям не грозит наказание за терроризм
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России прокомментировал планы по снижению возраста ответственности за терроризм. По его мнению, подобная мера разумна, пишет «Газета.ru».

20 октября в Госдуму внесли проект о снижении возраста наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет.

«Преступления террористической направленности молодеют — количество их растет. И как раз тот факт, что у нас отсутствует уголовная ответственность, является одним из условий, которое формирует чувство безнаказанности у молодежи. Поэтому это необходимая мера на сегодняшний момент», — сказал Кабанов.

Правозащитник также добавил, что родители, добросовестно воспитывающие своих детей, могут не переживать за их вовлечение в диверсионную или террористическую деятельность. Он также призвал родителей ответственно подходить к воспитанию.

Ранее депутат Василий Пискарев указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, считает парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Назван итог закрытого заседания по делу экс-замглавы Минобороны России

    Афганистан задумал начать прием карт «Мир» ради российских туристов

    Названы снижающие риск потери памяти продукты

    Страну Евросоюза встревожили планы по отказу от российского газа

    В Европе анонсировали запрет российского урана

    Названы неочевидные источники неприятных запахов в квартире

    Боня подала в суд на обвинившую ее в проституции невесту Лепса

    В СПЧ прокомментировали планы по снижению возраста ответственности за терроризм

    Автомобилистам разрешили ездить на старых шинах при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости