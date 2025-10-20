В США рядом с зоной приземления самолета Трампа нашли вышку

Секретная служба США нашла оборудованную охотничью вышку рядом с аэропортом в Палм-Бич в штате Флорида, с которой просматривалось место приземления президентского самолета Air Force One. Об этом сообщает Fox News.

Согласно данным источника издания в правоохранительных органах, охотничью вышку, вероятно, оборудовали «несколько месяцев назад». «На месте никого не было. ФБР ведет расследование, выделяет ресурсы для сбора всех свидетельств с места происшествия и задействует возможности аналитиков по мобильной связи», — сказал директор ФБР Кэш Пател.

Недалеко от Палм-Бич находится резиденция президента США Дональда Трампа, куда он прилетел 17 октября. Охотничью позицию обнаружили до прибытия американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке самолета во Флориде. Это связано «с увеличенными мерами безопасности».

