Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 20 октября 2025Мир

Верховный лидер Ирана поиздевался над Трампом

Хаменеи намекнул, что Трампу не удалось уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что ему удалось полностью уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана после июньских ударов. На это намекнул верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи в социальной сети X.

«Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!» — сказано в публикации.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.

После этого американский лидер заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Улучшение показателей закончилось уголовным делом для сотрудника ФНС

    Санду потребовала извинений и полмиллиона рублей

    Лепса призвали внести в «стоп-лист» за мат на концерте

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости