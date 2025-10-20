Верховный лидер Ирана поиздевался над Трампом

Хаменеи намекнул, что Трампу не удалось уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что ему удалось полностью уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана после июньских ударов. На это намекнул верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи в социальной сети X.

«Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!» — сказано в публикации.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.

После этого американский лидер заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана.