09:49, 20 октября 2025Спорт

Врачи оценили необходимость новой операции на позвоночник Александру Емельяненко

Шанхоев: Александру Емельяненко не потребуется новая операция на позвоночник
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Врачи оценили необходимость новой операции на позвоночник российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил его менеджер Ваха Шанхоев.

По словам представителя спортсмена, во время госпитализации тот прошел плановое обследование. «Ему не потребуется операция. Необходимо полностью завершить реабилитацию. Он ходит сейчас, но ему необходимо закачивать организм», — рассказал Шанхоев.

В марте Александр Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Бойцу провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

