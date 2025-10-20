Вучич высказался об альтернативах газа из России

Вучич: Сербия не знает, где взять столько газа, кроме России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как у России. Его слова передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на фоне введения поэтапного запрета Европейского союза (ЕС) на транзит российского газа. «Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор — соединительный газопровод», — отметил сербский лидер. По его словам, даже если это удастся, то Белграду предстоит понять, как возместить стоимость на 30-40 процентов больше.

Вучич добавил, что Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год. По его оценке, в дальнейшем стране потребуется три миллиарда.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028 года.