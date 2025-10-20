Выявлен неожиданный маркер преждевременной смерти

BMC Geriatrics: Быстрая потеря зубов сигнализирует о риске ранней смерти

Ученые из Сычуаньского университета (Китай) установили, что скорость, с которой пожилые люди теряют зубы, напрямую связана с риском преждевременной смерти. Исследование, опубликованное в BMC Geriatrics, показало: чем быстрее человек теряет зубы, тем выше вероятность летального исхода — независимо от исходного количества зубов.

В исследовании участвовали 8073 человека пожилого возраста, за которыми наблюдали в среднем 3,5 года. Ученые сопоставили темпы утраты зубов с данными о смертности и выявили устойчивую зависимость даже после учета таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, физическая активность, курение и употребление алкоголя.

По словам авторов, быстрая потеря зубов не является прямой причиной смерти, но отражает скрытые проблемы организма — хроническое воспаление, метаболические нарушения, болезни сердца и сосудов. Кроме того, утрата зубов ухудшает рацион питания, снижая поступление ключевых нутриентов и усиливая общее истощение.

Специалисты подчеркивают: регулярные визиты к стоматологу, гигиена полости рта и отказ от курения не только сохраняют улыбку, но и продлевают жизнь. Мониторинг потери зубов может стать простым биомаркером общего здоровья пожилых людей и ранним предупреждением о рисках серьезных заболеваний.

Ранее ученые доказали, что всего один стакан воды активирует естественные механизмы защиты полости рта и защищает зубы от кариеса.