Из жизни
09:54, 20 октября 2025Из жизни

Юная горничная оказалась тайной миллионершей

Mothership: 20-летняя горничная гонконгской семьи оказалась тайной миллионершей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Drobotdean / Freepik

В Гонконге хозяева дома, у которых работала 20-летняя горничная из Индонезии, внезапно узнали, что их прислуга все это время была тайной миллионершей. Об этом пишет Mothership.

Юная иностранка устроилась работать в семью женщины из Гонконга несколько лет назад. Недавно она попросила досрочно расторгнуть контракт, так как собралась выйти замуж на родине. Ее наниматели стали переживать за девушку, так как посчитали, что она могла стать жертвой брачных аферистов. Однако девушка сказала, что давно общается с избранником, и он финансово поддерживал ее.

Вскоре нанимателей индонезийки ждал еще один сюрприз. Оказалось, что она происходит из очень богатой семьи и владеет фермой, а также кофейной и бобовой плантациями на родине. Девушка призналась, что решила поработать горничной чтобы «почувствовать настоящую жизнь».

В марте сообщалось, что пенсионерка из Великобритании оказалась тайной миллионершей. Это выяснилось только после обнародования ее завещания.

