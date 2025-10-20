Захарова заявила, что за решениями Зеленского стоят кукловоды с Запада

За решениями президента Украины Владимира Зеленского стоят кукловоды из стран Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта кукловодная масса», — сказала она.

При этом она назвала Демократическую партию США «партией войны», которая, по ее мнению, продолжает настаивать на эскалации украинского конфликта. «Один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа. Американский лидер, по данным источников, на напряженной встрече в Белом доме призвал украинского коллегу принять условия России.

После этого стало известно, что встреча президентов США и Украины не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.