Россия резко увеличила закупку автомобилей в Китае

Импорт легковых и грузовых автомобилей из Китая в Россию в сентябре взлетел

По итогам сентября импорт автомобилей из Китая в Россию резко вырос. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

Поставки легковых автомобилей на фоне ожидающегося роста утилизационного сбора увеличились на пятую часть в месячном выражении, до максимальных с начала года 949 миллионов долларов. Этот результат позволил России остаться крупнейшим национальным рынком для китайских производителей.

Что касается грузовиков, то их завезли в 2,5 раза больше, на 85,4 миллиона долларов. Активизации импорта не помешало даже решение Росстандарта о запрете импорта и продажи в стране ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Текущий результат в полтора раза больше, чем в среднем до вступления в силу ограничений.

Впрочем, если говорить об импорте с начала года, то он сократился более чем в четыре раза — с 2,3 миллиарда долларов до 522,6 миллиона. В случае легковушек продажи упали в 1,9 раза.

Сентябрьский результат зафиксирован на фоне перехода многих российских автопроизводителей на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на продукцию. Вместе с тем «АвтоВАЗ», крупнейший российский производитель легковых автомобилей, сообщил о готовности нарастить выпуск автомобилей на фоне скорого вступления в силу закона о такси, обязывающего участников рынка использовать модели из правительственного реестра.