Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 20 октября 2025Мир

Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

Политик Мема: Зеленский должен серьезно отнестись к предупреждению Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит очень серьезно отнестись к предупреждению американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Зеленскому следует очень серьезно отнестись к предупреждению Трампа, он знает, о чем говорит, и, должно быть, у него было четкое представление о том, как все может обернуться в случае провала мирных переговоров. Шоу окончено», — отметил политик.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило детали разговора Трампа и Зеленского в Белом доме. В частности, американский лидер намекнул, что Украина замерзнет и будет уничтожена, если Киев не заключит сделку с Москвой.

Также издание Politico передает, что глава Белого дома предложил украинскому коллеге завершить конфликт на текущей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Санду потребовала извинений и полмиллиона рублей

    Лепса призвали внести в «стоп-лист» за мат на концерте

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости