Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

Политик Мема: Зеленский должен серьезно отнестись к предупреждению Трампа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит очень серьезно отнестись к предупреждению американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Зеленскому следует очень серьезно отнестись к предупреждению Трампа, он знает, о чем говорит, и, должно быть, у него было четкое представление о том, как все может обернуться в случае провала мирных переговоров. Шоу окончено», — отметил политик.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило детали разговора Трампа и Зеленского в Белом доме. В частности, американский лидер намекнул, что Украина замерзнет и будет уничтожена, если Киев не заключит сделку с Москвой.

Также издание Politico передает, что глава Белого дома предложил украинскому коллеге завершить конфликт на текущей линии фронта.