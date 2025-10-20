Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 20 октября 2025Забота о себе

Женщин старше 50 лет призвали обзавестись одной привычкой

Врач Матис: Ходьба снижает артериальное давление у женщин после 50 лет
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Врач Сара Матис призвала женщин старше 50 лет обзавестись одной полезной для здоровья привычкой. Ее слова передает издание Infobae.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе на протяжении 15-20 минут — это одна из самых эффективных и доступных привычек для здоровья сердца», — заявила Матис. По ее словам, в этом возрасте как раз существенно увеличивается риск возникновения болезней данного органа.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Доктор отметила, что ходьба снижает артериальное давление и повышает уровень так называемого хорошего холестерина, который защищает сердце. Также Матис напомнила, что хронический стресс негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а особенно во время и после менопаузы, поэтому важно сохранять спокойствие.

Ранее врач Анна Марченко призвала женщин посетить гинеколога после отпуска. По ее словам, это необходимо, поскольку резкая смена климата негативно сказывается на здоровье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости