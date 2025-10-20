Женщин старше 50 лет призвали обзавестись одной привычкой

Врач Матис: Ходьба снижает артериальное давление у женщин после 50 лет

Врач Сара Матис призвала женщин старше 50 лет обзавестись одной полезной для здоровья привычкой. Ее слова передает издание Infobae.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе на протяжении 15-20 минут — это одна из самых эффективных и доступных привычек для здоровья сердца», — заявила Матис. По ее словам, в этом возрасте как раз существенно увеличивается риск возникновения болезней данного органа.

Доктор отметила, что ходьба снижает артериальное давление и повышает уровень так называемого хорошего холестерина, который защищает сердце. Также Матис напомнила, что хронический стресс негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а особенно во время и после менопаузы, поэтому важно сохранять спокойствие.

