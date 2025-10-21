Ценности
19:51, 21 октября 2025

Анна Курникова прогулялась в костюме утенка

Теннисистка Анна Курникова прогулялась в костюме утенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: 305shock / BACKGRID / Legion-media

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова прогулялась в необычном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 44-летнюю спортсменку на улице во время семейного отдыха в Майами, США. Она предстала перед камерой в желтом костюме утенка с прорезью для лица в клюве в рамках подготовки к празднованию Хеллоуина.

Также супруга испанского певца Энрике Иглесиаса надела оранжевые сапоги и черные легинсы. В свою очередь, ее детей запечатлели в костюмах тыкв.

В августе стало известно о третьей беременности Анны Курниковой.

.
