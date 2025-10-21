Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:30, 21 октября 2025Ценности

Белла Хадид опубликовала фото в обнажающем тело наряде

Американская модель Белла Хадид опубликовала фото в платье с открытой спиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица была запечатлена на размещенном снимке в белом платье с открытой спиной. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное тело. В то же время стилисты собрали ее волосы в высокий пучок, продекорировав искусственной зеленью.

Ранее в октябре Белла Хадид показала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости