21 октября 2025

Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

МИД Таиланда заверил россиян в безопасности поездок в эту страну Азии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

В Таиланде заверили россиян и других иностранных туристов в безопасности поездок в эту страну Азии после случаев похищения отдыхающих. Так ситуацию оценили в тайском МИД, сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что занимаются вопросами защиты и благополучия всех иностранцев. При этом они попросили туристов быть осторожными, обращаясь к кому-то за услугами или соглашаясь на высокооплачиваемую работу.

Ранее в Азии арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек из разных стран мира, в том числе россиянок, в рабство. Уточнялось, что задержанных обвиняют в покушении на жизнь, мошенничестве и торговле людьми. Они находили жертв в барах Таиланда, предлагали им работу, а затем увозили в Мьянму в рабство.

