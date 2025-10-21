Культура
13:55, 21 октября 2025Культура

Брат снявшего «Закрытую школу» режиссера высказался о его убийстве

Брат убитого кинематографиста Политика: У него были хорошие отношения с соседями
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Брат режиссера и кинооператора Сергея Политика Владимир высказался об убийстве родственника. Его цитирует 360.ru.

Он отметил, что у кинематографиста были хорошие отношения с соседями, и ему не поступало никаких угроз. «Он был очень мирный. Это шок для всех. С местными жителями не было никаких конфликтов, его все знали. Это просто кто-то залетный», — заявил Владимир.

Мужчина добавил, что получившего ножевое ранение Политика нашли соседи, они вызвали скорую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь режиссера.

Ранее появились первые секунды после расправы над Сергеем Политиком в Москве. На кадрах видно, как подозреваемый вытирает нож о платок и прячет его. Через секунду в кадре появляется раненый кинематографист, он падает на асфальт лицом вперед.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

