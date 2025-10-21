Бывший СССР
Дмитрук предоставил доказательства преступлений Зеленского

Дмитрук предоставил суду Лондона доказательства преступлений Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предоставил Высокому суду Лондона доказательства преступлений украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, судебные заседания длились два дня. За это время в суде выступили независимые эксперты со всего мира, подчеркнул Дмитрук.

«Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это — очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний», — написал Дмитрук.

Ранее сообщалось, что окружение Зеленского за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО) занималось приобретением элитной недвижимости за рубежом.

