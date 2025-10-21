Дуров заявил о готовности купить украденные из Лувра драгоценности

Дуров заявил, что готов купить украденные из Лувра вещи и отдать их в Абу-Даби

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о готовности купить украденные из французского Лувра драгоценности. Об этом он написал в соцсети X.

«Куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно», — написал он. Дуров пояснил, что «никто не ворует из Лувра Абу-Даби».

Ранее Дуров назвал ограбление Лувра печальным признаком упадка Франции. Он отметил, что это «совершенно не удивительное» происшествие стало возможным благодаря французскому правительству, не справляющемуся со своими обязанностями.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

