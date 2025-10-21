Интернет и СМИ
Дуров заявил о готовности купить украденные из Лувра драгоценности

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о готовности купить украденные из французского Лувра драгоценности. Об этом он написал в соцсети X.

«Куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно», — написал он. Дуров пояснил, что «никто не ворует из Лувра Абу-Даби».

Ранее Дуров назвал ограбление Лувра печальным признаком упадка Франции. Он отметил, что это «совершенно не удивительное» происшествие стало возможным благодаря французскому правительству, не справляющемуся со своими обязанностями.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

