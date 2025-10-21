Движение по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост закрыли для автотранспорта

Крымский мост закрыли для автотранспорта во вторник, 21 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в сообщении, опубликованном в 16:41. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автомобилей было восстановлено в 17:51. В 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 автомобилей, со стороны Керчи — 90 транспортных средств.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту 10 октября.