Гинеколог назвала необычный симптом молочницы

Гинеколог Кунафина: Урогенитальный кандидоз сопровождается зудом и жжением

Акушер-гинеколог Рафиса Кунафина назвала необычный симптом опасного заболевания, передающегося половым путем. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам врача, шелушение кожи между пальцами, появление трещин и зуда в этой области — это симптомы, которые могут возникать при урогенитальном кандидозе, или молочнице. Другими признаками этого заболевания она назвала зуд, жжение, отечность и покраснение слизистых оболочек, появление характерных творожистых выделений, дискомфорт при мочеиспускании и интимной близости.

Кунафина объяснила, что это заболевание вызывает дрожжеподобный грибок рода Candida. «Эти микроорганизмы относятся к условно-патогенной флоре человека и в норме присутствуют на слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, урогенитального тракта и кожи», — уточнила акушер-гинеколог. Однако эти грибки могут начать активно размножаться из-за ослабления гормональных изменений или приема антибиотиков, предупредила врач.

