Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 21 октября 2025Забота о себе

Гинеколог назвала необычный симптом молочницы

Гинеколог Кунафина: Урогенитальный кандидоз сопровождается зудом и жжением
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Акушер-гинеколог Рафиса Кунафина назвала необычный симптом опасного заболевания, передающегося половым путем. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам врача, шелушение кожи между пальцами, появление трещин и зуда в этой области — это симптомы, которые могут возникать при урогенитальном кандидозе, или молочнице. Другими признаками этого заболевания она назвала зуд, жжение, отечность и покраснение слизистых оболочек, появление характерных творожистых выделений, дискомфорт при мочеиспускании и интимной близости.

Кунафина объяснила, что это заболевание вызывает дрожжеподобный грибок рода Candida. «Эти микроорганизмы относятся к условно-патогенной флоре человека и в норме присутствуют на слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, урогенитального тракта и кожи», — уточнила акушер-гинеколог. Однако эти грибки могут начать активно размножаться из-за ослабления гормональных изменений или приема антибиотиков, предупредила врач.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Ранее врач-дерматовенеролог Наира Бурханова оценила риск заразиться венерическими инфекциями в бане или сауне. По ее словам, заражение сифилисом, гонореей или хламидиозом происходит либо через прямой контакт слизистых оболочек во время полового акта, либо при попадании крови или спермы зараженного человека в кровоток.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости