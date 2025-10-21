Силовые структуры
12:02, 21 октября 2025Силовые структуры

Главарю казанской банды «Кинопленка» вынесли приговор за преступления 90-х

Верховный суд Татарстана приговорил к 20 годам экс-лидера ОПГ «Кинопленка»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана вынес приговор 63-летнему бывшему главарю организованной преступной группировки (ОПГ) «Кинопленка» и банды «Бригада Ильфатея» за преступления, совершенные в 1990-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики и управлении Следственного комитета России.

Суд и следствие установили, что житель Казани создал банду «Бригада Ильфатея», которая позже влилась в состав преступного сообщества «Кинопленка». Летом 1997 года он дал поручение устранить двух человек на почве передела сфер криминального влияния в Зеленодольске. Члены «Кинопленки» расстреляли из автоматического оружия автомобиль Grand Cherokee, в котором находились двое участников противоборствующей группировки. Мужчины были ранены, но выжили благодаря медикам.

Также бандиты под предводительством осужденного с 2003 по 2005 год похитили имущество стоимостью два миллиона рублей, принадлежавшее холдинговой компании «Тасма».

Мужчина признан виновным в организации преступного сообщества, бандитизме, покушении, незаконном обороте огнестрельного оружия и хищениях чужого имущества. Он получил 20 лет лишения свободы.

ОПГ «Кинопленка» разгромили, а в 2011 году 15 ее участников были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Главарь банды успел скрыться и долгие годы был в розыске. В 2023 году силовики узнали, что его родственникам регулярно поступают звонки из Ростова-на-Дону. В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что бандит несколько лет проживает там под чужим именем. Его задержали и этапировали в Казань, где суд выдал санкцию на арест.

