Канада пообещала арестовать Нетаньяху

Премьер Канады Карни пообещал арестовать Нетаньяху в соответствии с ордером МУС

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), если тот окажется на канадской территории. Об этом пишет газета The Toronto Sun.

«Карни должен начать откладывать свои мысли в сторону и поставить Канаду на первое место, иначе мы все пострадаем», — комментирует издание решение главы правительства.

По мнению авторов материала, Канада не должна еще больше портить отношения с США, выступая против ключевого американского союзника в лице Израиля «на основании сомнительных решений сомнительного суда, который проводил политически мотивированные слушания».

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. Политиков обвиняют «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».