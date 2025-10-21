Спорт
«Кайрат» заработал первое очко в Лиге чемпионов

«Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» и заработал первое очко в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Neville Hopwood / UEFA / Getty Images

Казахстанский «Кайрат» сыграл вничью с кипрским «Пафосом» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Орталык» Алматы и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Кайрат» заработал первое очко в Лиге чемпионов.

«Кайрат» впервые в истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. В плей-офф клуб победил шотландский «Селтик».

В следующем матче Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде сыграет с итальянским «Интером», а «Пафос» примет испанский «Вильярреал». Обе встречи пройдут 5 ноября.

