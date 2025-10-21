Крокодил съел мужчину в мангровых зарослях

На Филиппинах крокодил убил мужчину, гулявшего в мангровых зарослях

На Филиппинах гулявший мужчина стал жертвой крокодила. Об этом сообщает News.az со ссылкой на береговую охрану страны.

Трагический инцидент случился в районе реки на острове Палаван рано утром в среду, 15 октября. Гигантский крокодил напал на двух местных жителей. Как установили следователи, хищник практически полностью съел одного из них, оставив лишь фрагменты тела.

Его нашли в мангровых зарослях. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы найти и извлечь останки из воды. По данным береговой охраны Филиппин, местные жители ранее неоднократно сообщали о появлении крупной рептилии в этом районе.

