Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:11, 21 октября 2025Из жизни

Крокодил съел мужчину в мангровых зарослях

На Филиппинах крокодил убил мужчину, гулявшего в мангровых зарослях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Филиппинах гулявший мужчина стал жертвой крокодила. Об этом сообщает News.az со ссылкой на береговую охрану страны.

Трагический инцидент случился в районе реки на острове Палаван рано утром в среду, 15 октября. Гигантский крокодил напал на двух местных жителей. Как установили следователи, хищник практически полностью съел одного из них, оставив лишь фрагменты тела.

Его нашли в мангровых зарослях. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы найти и извлечь останки из воды. По данным береговой охраны Филиппин, местные жители ранее неоднократно сообщали о появлении крупной рептилии в этом районе.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Ранее сообщалось, что в лесу Сундарбан, Бангладеш, останки жертвы крокодила нашли в воде через семь часов после нападения. Хищник утащил мужчину в воду, когда тот пытался перейти канал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    Пилот высказался о праве стран запретить пролет борта Путина

    Желание Трампа завершать конфликты объяснили

    Женщина похоронила мать во дворе ради ее пенсии

    Малышева стукнула соведущего

    В Пентагоне ответили на вопрос о галстуке Хегсета с российским триколором шуткой про маму

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивым чат-ботом с «Госуслуг»

    Россиян предупредили об уголовном наказании за ложь в резюме

    Российская тревел-блогерша побывала в Панаме и описала страну фразой «не вздумайте ехать»

    Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости