Лавров раскрыл детали разговора с Рубио

Лавров сообщил, что обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа в Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии. Его слова передает РИА Новости.

«Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент», — отметил Лавров.

Глава МИД сообщил, что в разговоре с главой Госдепа также затронул варианты подготовки встречи президентов России и США, которая должна состояться в Будапеште.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. В МИД России отметили, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых Путиным и его американским коллегой.