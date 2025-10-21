Лукашенко рассказал о возобновлении отношений с пережившей свержение президента страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с командующим армией Ливии заявил о возобновлении отношений после свержения президента страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Его слова приводит приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, он регулярно встречался с Каддафи в период его президентства, но по «определенным причинам отношения были разрушены». Однако, отмечает президент Белоруссии, отношения восстановились лишь в последнее время. Стороны договорились о ряде аспектов сотрудничества двух стран.
Муаммар Каддафи был свергнут 20 октября 2011 года в разгар гражданской войны в Ливии. Позже о его кончине объявило новое правительство страны.
Ранее в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белорусии сообщили, что Минск ведет работу по установлению контактов с властями Украины. Отмечается, что Александр Лукашенко работает на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.