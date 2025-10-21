Бывший СССР
Лукашенко рассказал о возобновлении отношений с пережившей свержение президента страной

Лукашенко на встрече с командующим армией Ливии заявил о возобновлении отношений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Муаммар Каддафи во время визита в Минск, 2008 год

Муаммар Каддафи во время визита в Минск, 2008 год. Фото: Nikolai Petrov / BelTa / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с командующим армией Ливии заявил о возобновлении отношений после свержения президента страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Его слова приводит приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, он регулярно встречался с Каддафи в период его президентства, но по «определенным причинам отношения были разрушены». Однако, отмечает президент Белоруссии, отношения восстановились лишь в последнее время. Стороны договорились о ряде аспектов сотрудничества двух стран.

Муаммар Каддафи был свергнут 20 октября 2011 года в разгар гражданской войны в Ливии. Позже о его кончине объявило новое правительство страны.

Ранее в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белорусии сообщили, что Минск ведет работу по установлению контактов с властями Украины. Отмечается, что Александр Лукашенко работает на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

