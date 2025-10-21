Интернет и СМИ
06:00, 21 октября 2025

Малышева стукнула соведущего

Врач Малышева стукнула кулаком своего соведущего в «Жить здорово!» Гандельмана
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева стукнула своего соведущего по программе «Жить здорово!» на Первом канале, кардиолога Германа Гандельмана. Выпуск с инцидентом доступен на сайте телеканала.

Передача была посвящена остеопорозу — заболеванию костей, повышающему риск переломов. По словам Гандельмана, за прочность костной ткани человека отвечают в том числе половые гормоны, а именно эстроген у женщин и тестостерон у мужчин.

Врачи отметили, что чаще остеопорозом болеют женщины, так как к 50 годам в их организме резко снижается количество эстрогена. У мужчин же тестостерон активно вырабатывается до 90 лет, поэтому их кости остаются прочными, отметила Малышева. Врач призналась, что ее возмутил этот факт. «У нас драматическое падение [эстрогена] после 50, а у них до 90 их мужской половой гормон. Хоть бы хны, Герман Шаевич, хоть бы хны. Со своим половым гормоном ходите из угла в угол», — обратилась врач к соведущему-мужчине и стукнула его кулаком по плечу.

Ранее Малышева призвала россиян, видящих ночные кошмары, сдать два анализа. По ее словам, тем, кто видит страшные сны, нужно проверить почки и печень.

