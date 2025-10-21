Ценности
20:50, 21 октября 2025

Майли Сайрус в купальнике снялась для журнала

Певица Майли Сайрус в купальнике снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguefrance / @mario_sorrenti / @MileyCyrus

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном виде снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница предстала на одном из черно-белых кадров в полный рост. Она позировала во дворе дома в слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Также знаменитость надела шлепанцы на каблуках, сделала укладку с эффектом мокрых волос и дополнила образ массивными серьгами и сумкой Hermes.

В сентябре Майли Сайрус обнажила грудь для журнала CR Fashion Book.

.
