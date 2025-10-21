На российском курорте резко подешевело жилье

Риелтор Усачева: Вторичное жилье в Сочи подешевело до 30 %

За последний год в Сочи резко подешевели квартиры — цены на «вторичку» снизились на 15-30 процентов в зависимости от сегмента. О ситуации на рынке готового жилья на российском курорте рассказала эксперт по недвижимости, генеральный директора агентства «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалистка отметила, что рынок был особенно вялым летом 2025 года. Однако с середины августа ситуация изменилась — многие объекты начали продаваться быстро. Прежде всего, речь идет о студиях с готовым ремонтом и арендаторами — такая недвижимость сразу приносит пассивный доход, поэтому остается востребованной у инвесторов, подчеркнула Усачева.

Однако часть лотов задерживается на рынке слишком долго. Чаще всего это объекты в неудачных локациях, по завышенной цене или с проблемной логистикой. «Ошибка продавцов в том, что они держат уровень 2023–2024 годов, хотя рынок уже ушел вниз. За это время можно было выгоднее распорядиться деньгами, чем ждать нереалистичную цену», — пояснила эксперт.

В целом интерес потенциальных покупателей к недвижимости в Сочи снизился на фоне заградительных ипотечных ставок. «Вторичка» стала рынком наличных, заявила эксперт, — около 80 процентов сделок проходят за собственные деньги. При этом специалистка ожидает, что в октябре и ноябре спрос оживится, и цены на готовые квартиры в Сочи могут немного вырасти.

Ранее глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов предупредил россиян, что в 2026 году вторичное жилье может подорожать на 10-12 процентов. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки до более комфортных значений.