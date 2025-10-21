Бывший СССР
10:57, 21 октября 2025

На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

На Украине заявили, что переговоры об обмене пленными не прекращаются
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Переговоры об обмене пленными с Россией не прекращаются. Заявление сделал руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Украины Богдан Охрименко, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Переговоры об освобождении пленных не прекращаются», — рассказал он.

Охрименко отметил, что продолжается реализация договоренностей в Стамбуле. Кроме того, отдельно идут переговоры о номерных обменах. Украина, сообщает представитель штаба, работает над возвращением молодых людей до 25 лет.

Ранее омбудсмен России по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинской стороной об обмене посылками для пленных. Подготовка уже идет, сообщила чиновница.

