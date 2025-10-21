На Западе назвали последствия конфискации российских активов

Политолог Дизен: Если США украдут активы РФ, весь мир будет считать их изгоем

Для США гораздо предпочтительнее не присоединяться к инициативе по конфискации российских активов. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Если США согласятся украсть российские активы, остальной мир (за пределами НАТО) будет считать их страной-изгоем в финансовом плане», — пояснил политолог.

Как иронизирует Дизен, для США «предпочтительнее, чтобы деньги украли европейцы». По его мнению, «репутация Европы стремительно падает от одной лишь мысли о легализации кражи».

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что европейские страны «хотят банально "распилить" финансовые активы России».