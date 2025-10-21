На Западе назвали возможную дату встречи Лаврова и Рубио

FT: Встреча Лаврова и Рубио ожидается в Будапеште 30 октября

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может состояться 30 октября. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Главы внешнеполитических ведомств России и США, как ожидается, прибудут в Будапешт 30 октября», — передает издание слова неназванного немецкого чиновника.

По словам источника, среди европейцев существует «ожидание» того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложит свои планы перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, включая потенциальную встречу европейских представителей с главой Белого дома. Однако чиновник указал на то, что никаких подтверждений этой информации на данный момент нет.

Ранее Лавров заявил, что удивился сообщениям западных СМИ о якобы переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште после разговора министра с Рубио. Дипломат добавил, что договорился продолжать телефонные контакты со своим американским коллегой.