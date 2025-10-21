Лавров раскрыл формат продолжения общения с Рубио

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе последнего разговора договорились продолжать телефонные контакты. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства по итогу переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом, передает ТАСС.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — сказал он.

Ранее Лавров сообщил, что обсудил с Рубио подготовку к встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, в ходе диалога они обсудили, как можно подготовить согласованный главами государств вариант встречи.

Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор 20 октября. Как сообщили в МИД, они обсудили возможные шаги по реализации пониманий, достигнутых между Путиным и Трампом.