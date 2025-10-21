Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 21 октября 2025Мир

На Западе предупредили о получении Зеленским одного приказа из Великобритании

Финский политик Мема: Зеленский может получить приказ сорвать мирный процесс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может получить в Великобритании приказ сорвать мирный процесс перед встречей американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети Х.

«Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — отметил политик.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского ради отказа от мирных переговоров в 2022 году.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. По словам американского лидера, стороны достигли «большого прогресса». Глава Белого дома также сообщил о предстоящей встрече с российским коллегой в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    В России высказались о вопросе репараций по итогам украинского конфликта

    Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости