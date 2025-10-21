Экономика
15:22, 21 октября 2025

Набиуллину призвали не бросать вызов интересам России

Экономист Зубец: Ставку в 17 % воспримут как вызов экономическим интересам РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Если Банк России сохранит ключевую ставку (КС) на уровне 17 процентов, то это будет воспринято как вызов экономическим интересам страны. Об этом предупредил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Его процитировали «Известия».

По его словам, на предстоящем заседании Центральный банк может понизить ключевую ставку до 16 процентов, несмотря на то что большинство прогнозов предсказывают ее сохранение на нынешнем уровне. Однако, как полагает экономист, не исключено, что регулятор будет руководствоваться политическими соображениями и постарается избежать конфронтации с правительством и предпринимательскими кругами.

Впрочем, Зубец уверен, что уход «ключа» к 16 процентам не сильно повлияет на экономическую активность в стране, так как пока КС остается выше 15 процентов, бизнес рассматривает ее как запретительную. Нормальная для экономики ставка должна, по мнению Зубца, составлять примерно 12 процентов, однако маловероятно, что в ближайшей перспективе ее доведут до такого уровня. В то же время если «ключ» будет оставаться чрезмерно высоким долго, это может обернуться серией негативных последствий, которые едва ли получится исправить. Например, предприятия начнут закрываться, поскольку не смогут получить кредитные ресурсы. Это означает, что рынку нужно хотя бы символическое снижение ставки.

Опрос аналитиков, проведенный Forbes, показал, что на ближайшем заседании совет директоров Банка России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов.

