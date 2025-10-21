Спорт
19:06, 21 октября 2025Спорт

Назван способ получить максимальную пользу от занятий спортом один раз в неделю

Тренер Бахтурина: Спорт раз в неделю приносит пользу, если заниматься 90 минут
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: drobotdean / Freepik

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ получить максимальную пользу от занятий спортом один раз в неделю. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что формат «спорта по выходным» имеет право на жизнь, если занятия длятся не менее 60–90 минут и обладают достаточной интенсивностью. Она посоветовала делать упор на комплексный тренинг: аэробные упражнения (бег, велосипед, плавание), силовые нагрузки с собственным весом или легкими гантелями, а также работу над мобильностью и растяжкой. Важно не забывать о разминке и заминке, чтобы минимизировать травматизм.

Для максимального эффекта стоит выбирать интервальные или круговые тренировки, чередующие кардио с силовыми элементами. Плюс желательно добавлять активность и в будни: ходить пешком 8–10 тысяч шагов в день, пользоваться лестницей, регулярно вставать с рабочего места и выполнять легкие разминки. Это поможет уменьшить резкий разрыв между сидячим образом жизни в будни и интенсивной физической нагрузкой по выходным.

Ранее Бахтурина раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста. В их числе оказались переизгиб поясницы и опора на носки.

